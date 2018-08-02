Закарпатская областная государственная администрация расценивает события в Виноградове с «разоблачением» председателя райгосадминистрации Михаила Русанюка на взятке как грубую, безграмотную и дешевую провокацию сотрудников управления защиты экономики. Об этом заявил глава ОГА Геннадий Москаль.

«Сначала преамбула. 19 марта мною подписано распоряжение о распределении субвенции местным бюджетам на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями на 2018 год. Виноградовскому району из этих средств предусмотрено 816 800 гривен. В основном это зарплата и другие расходы потребления. 17 июля управление образования, молодежи и спорта Виноградовской РГА в лице начальника Юрия Свищо заключило договор с физическим лицом-предпринимателем Андреем Снегуром на сумму 87 тыс. на закупку планшетов для детей с особыми образовательными потребностями. 20 июля ФЛП Снегур перевел через Госказначейство в Виноградовском районе всю сумму на его счет в ПАО «Полтава-Банк». В тот же день 17 июля управление образования, молодежи и спорта Виноградовской РГА подписало с этим же ФЛП еще пять договоров – на закупку цемента, извести, растворителей для шпаклевки и других строительных материалов на общую сумму 299 600 гривен. Общая сумма намеренно была разбита на отдельные договора, чтобы избежать тендерных процедур. При том, что в строительных материалах управление образования не нуждается, оно не имеет ремонтных бригад и не проводит ремонты, этим занимаются школы или детсада. А стройматериалы и планшеты можно купить в том же Виноградове недалеко от здания РГА», - рассказал Москаль.

Еще за 4 дня до подписания договора, 13 июля, Снегур обратился в полицию с письменным заявлением о том, что должностные лица Виноградовской РГА требуют у него денежные средства за заключение договора на покупку планшетов. 14 июля Нацполиция вносит это заявление в Единый реестр досудебных расследований (Едрей). А в ночь на сегодня, 2 августа, группа следователей Нацполиции и оперативных работников Управления по защите экономики, которые дислоцируются в Ужгороде, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины заезжают в Виноградов и начинают проводить обыски в служебных кабинетах и ​​дома у председателя РГА и его первого заместителя.

«Оперативники вели себя грубо, выламывая двери в служебных кабинетах РГА. В легковушке председателя РГА Русанюка, припаркованном на стоянке возле РГА, во время обыска обнаружили на заднем сиденье под одеялом восемь тысяч помеченных гривен. Обыски дома и на рабочих местах председателя РГА и его первой заместителя, а также личный обыск Русанюка, ничего не дали. На руках и одежде председателя РГА не обнаружено остатков спецвещества, которой метят купюры, а на самих купюрах нет отпечатков пальцев Русанюка», - утверждает глава ОГА.

Он подчеркнул, что председатель РГА не является распорядителем средств по данному делу, договоры подписывает начальник управления образования РГА, которое является отдельным юридическим лицом.

Во-вторых, председатель РГА не мог быть в сговоре с начальником управления образования и давать ему указания подписывать договора с теми или иными предпринимателями, поскольку находится с ним в неприязненных отношениях.

В-третьих, ООО Снегур, который стал заявителем в этом «разоблачительном» деле, зарегистрировал предпринимательскую деятельность лишь 6 июня этого года, то есть чуть больше, чем за месяц до спецоперации. Очевидно, что фирма была зарегистрирована под эту спецоперацию.

В-четвертых, в постановлении Печерского суда Киева от 1 августа, который дал разрешение на обыски, указанный автомобиль председателя РГА, как «профессионалам» с УЗЭ место «взятки» было известно заранее.

В-пятых, управление образования, молодежи и спорта Виноградовской РГА находится в отдельном здании на значительном расстоянии от райгосадминистрации, однако обыски там, как и дома у начальника управления Свищо, который лично подписывал сомнительные договоры, не проводились вообще.

В-шестых, управления защиты экономики почему-то не обратило внимания на факт дробления начальником управления образования суммы на отдельные договоры для избежания тендерных процедур.

«Областная государственная администрация расценивает события в Виноградове как грубую, дешевую и безграмотную провокацию управления защиты экономики. Этот орган неоднократно проводил на Закарпатье различные спецоперации, используя так называемые «торпеды» (так на сленге называют провокаторов, которые подсовывают взятки и фабрикуют «громкие» дела). Мы будем проводить параллельное расследование дела, выясним все подробности, подводные камни и проинформируем при них общественность», - резюмировал Москаль.

Ранее полиция сообщила, что оперативники задокументировали преступную деятельность председателя Виноградовской районной государственной администрации, который организовал «схему» взяточничества.