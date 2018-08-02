также в разделеПолитика
Порошенко: Путь к созданию и функционированию антикоррупционного суда открыт 9
Сенат США одобрил выделение $250 миллионов Украине 12
Савченко написала письмо Трампу 127
Порошенко одобрил закон о правовом статусе пропавших без вести 22
В оккупированный Крым прибыли депутаты из Словакии 41
Януковичу ищут нового адвоката: дебаты снова перенесли 17
Погребинский: Медведчук — высокопрофессиональный политический менеджер, кроме него некому договариваться о мире в Украине 99
Порошенко хочет заставить РФ возместить ущерб за оккупацию Донбасса и Крыма 127
Гаевский: Приход Медведчука в команду «За життя» — очень сильный ход 60
Рабинович: У нашей страны есть три причины для процветания: географическое положение, образованный народ и земля 24
Адвокат: Украинские партнеры требовали от Манафорта не регистрировать доходы 36
Турчинов о референдуме на Донбассе: Это все равно, что читать лекцию колорадским жукам 57
«Деловая столица»: В следующем парламентском цикле вес поста премьера может превысить президентский 36
Порошенко поручил МИД поработать над ужесточением санкций против РФ 21
Мулык: Левочкин, Бойко & Co проиграли конкуренцию за самого влиятельного оппозиционного политика 91
Дело доверенного лица Путина направлено в суд 31
Турчинов: РФ попытается повлиять на украинские выборы 61
Януковичу снова дадут госадвоката 18

Министерство иностранных дел выразило временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отметило необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства, венгерский дипломат, был вызван в МИД 31 июля.

В частности, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и, в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора.

Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

«Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины», - резюмировали в МИД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Румынии объединить усилия для дальнейшего экономического роста и укрепления обороноспособности стран. Кроме того, он отметил, что, «только действуя совместно, на основе взаимного уважения, можно развивать Карпатский регион».

Также Орбан заявил, что не верит в реалистичность стремлений Украины присоединиться к Евросоюзу или НАТО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги