Министерство иностранных дел выразило временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отметило необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства, венгерский дипломат, был вызван в МИД 31 июля.

В частности, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского Союза и, в значительной степени, отражают подходы страны-агрессора.

Венгерскому дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

«Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины», - резюмировали в МИД.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Румынии объединить усилия для дальнейшего экономического роста и укрепления обороноспособности стран. Кроме того, он отметил, что, «только действуя совместно, на основе взаимного уважения, можно развивать Карпатский регион».

Также Орбан заявил, что не верит в реалистичность стремлений Украины присоединиться к Евросоюзу или НАТО.