НАК «Нафтогаз Украины» приветствует решение Киевской городской государственной администрации начать переговоры о мировом соглашении, основанном на тех же условиях, которые компания предлагала еще в начале лета.

В частности, речь идет о принятии КП «Киевтеплоэнерго» задолженности ПАО «Киевэнерго» перед «Нафтогазом», сообщает пресс-служба компании.

«Заключение мирового соглашения позволит восстановить обеспечения работы киевских объектов теплогенерации», - подчеркнули в НАК.

«Нафтогаз» также отмечает, что цена газа, приобретенного КГГА на свободном рынке для решения оперативных проблем с обеспечением работы ТЭЦ выше не только стоимости газа для населения, утвержденной правительством, но и коммерческой стоимости газа, которую компания предлагает промышленным предприятиям.

Согласно заявлению первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, газ для Киева был закуплен у компании «Укрнефтебурение» по 10200 грн за тыс. куб. м с НДС. А стоимость газа для производителей тепла для населения, который «Нафтогаз» продает по льготной цене на условиях, установленных правительством, составляет 5930 грн за тыс. куб. м с НДС, а для коммерческих потребителей при условии предоплаты – 10130 грн за тыс. куб. м с НДС.

Таким образом, заключение мирового соглашения и скорейшего урегулирования ситуации позволит предприятию получать газ по льготной цене.

«Нафтогаз» еще раз подтверждает свою готовность начать немедленно и в полном объеме поставки газа КП «Киевтеплоэнерго» сразу после подписания договора с КГГА на условиях, определенных законодательством. Компания отмечает, что превращение киевлян в заложников политических амбиций недопустимо», - заявили в НАК.

Напомним, в 2017 году столичная власть решила прекратить сотрудничество с ПАО «Киевэнерго», а весь его комплекс 1 мая текущего года был передан новому предприятию «Киевтеплоэнерго». Это КП организовывало подачу тепла нынешней зимой в два столичных района – Дарницкий и Днепровский. Еще в апреле в «Киевэнерго» заявили, что все их сотрудники перейдут на работу в «Киевтеплоэнерго».

Ожидалось, что коммунальное предприятие унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженности компании. Однако 19 июля Хозяйственный суд Киева отказался заменить «Киевэнерго» на «Киевтеплоэнерго» как ответчика по части долговых обязательств «Киевэнерго».

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.

В то же время в НАК заявил, киевляне сидят без горячей воды не по вине «Нафтогаза».