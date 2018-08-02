Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан хотел пойти на сделку со следствием.

Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин, пишет Украинская правда.

«Мы 27 июля предоставили соответствующее заявление прокуратуре о том, что готовы инициировать процесс по соглашению о признании вины», - рассказал защитник.

Он утверждает, что Рубан «формально был готов признать свою вину, главной целью ставя возвращения в Украину военнослужащих Украины».

«Я с самого начала говорил о том, что «ДНР» готова предложить двух военнослужащих Вооруженных сил Украины в обмен на Владимира Рубана», - отметил Рыбин.

Это якобы двое украинских военных, которые находятся в плену боевиков со времен так называемого Иловайского котла, то есть с августа 2014 года.

Однако, по словам защитника, на следующий рабочий день после подачи заявления в прокуратуру им предоставили поручения об окончании досудебного расследования.

Так как пока дело находится на этапе ознакомления с материалами, соглашение заключить невозможно.

«То есть мы уже идем в суд и там в суде уже будем рассматривать это производство», - уточнил Рыбин.

Вместе с тем он подчеркнул, что в суде Рубан уже не будет признавать вину.

«У меня есть достаточно материалов ... Если так себя ведет орган досудебного расследования и власть, значит, мы будем добиваться оправдательного приговора», - сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование по делу нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Рубана задержали 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие из оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

В мае стало известно, что боевики включили его на обмен.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.

Савченко прошла тестирование на полиграфе («детекторе лжи»).

Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.