также в разделеОбщество
Судья запретил называть украинских работодателей Манафорта «олигархами»
Полиция начала расследовать наезд грузовика на авто активистов 10
ГПУ не готовила подозрение Холодницкому 9
Луценко: У Рубана будет возможность признать вину 10
Луценко: На данный момент Медведчук не фигурирует в деле Савченко 12
Москаль назвал разоблачение главы РГА на взятке провокацией полиции 43
Луценко: У следствия есть все доказательства вины Савченко и Рубана 13
На границе с Венгрией могут разместить батальон горно-штурмовой бригады 35
Геращенко: Боевики не предлагали за Рубана двух украинских военных 29
Глава РГА на Закарпатье погорел на взятке 34
Украина все-таки примет участие в детском Евровидении 30
На Днепропетровщине задержали железнодорожных вандалов 21
В Украину пытались ввезти рейсовым автобусом 25 винтовок и 100 тысяч патронов 36
Семья Шеремета пожаловалась в суд на бездействие Луценко 34
Задержанного на взятке проректора одесского вуза могут отпустить под залог 20
Четырем подозреваем в убийстве «Сармата» сообщено о подозрении 39
Задержать вербовщиков боевиков в Италии помогли дипломаты 16
Черниговский суд продлил арест подозреваемому в шпионаже белорусу 66

Нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк является частью плана по дестабилизации ситуации на юге Украины. Об этом на брифинге в Киевской области сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 112 Украина.

«Дело Гандзюк, как теперь очевидно, - это только часть цепочки антиукраинских провокаций на юге Украины. Сегодняшние события в Одессе свидетельствуют о том, что существует скоординированный план дестабилизации проукраинской жизни на юге Украины», - отметил Луценко.

Он добавил, что планирует провести совещание относительно расследования нарушений в отношении общественников, в частности, в южных областях страны.

Как сообщал ForUm,  утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги