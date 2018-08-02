Нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк является частью плана по дестабилизации ситуации на юге Украины. Об этом на брифинге в Киевской области сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 112 Украина.

«Дело Гандзюк, как теперь очевидно, - это только часть цепочки антиукраинских провокаций на юге Украины. Сегодняшние события в Одессе свидетельствуют о том, что существует скоординированный план дестабилизации проукраинской жизни на юге Украины», - отметил Луценко.

Он добавил, что планирует провести совещание относительно расследования нарушений в отношении общественников, в частности, в южных областях страны.

Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану.