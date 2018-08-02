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Министерство обороны рассматривает возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Минобороны. 

Он отметил, что 1 августа министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак с рабочей поездкой посетил подразделения ВСУ, которые расположены в западных регионах Украины.

Также 1 августа в Ужгороде состоялось рабочее совещание министра обороны и председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Во время общения была рассмотрена возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в пгт Берегово, и развитие инфраструктуры военных подразделений в Мукачево и Ужгороде.
ForUm

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