Члены экипажа керченского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, могут вернуться на территорию аннексированного полуострова в любое время, но для этого им необходимо воспользоваться украинскими документами. Об этом рассказал в эфире Радио Крим.Реалии представитель прокуратуры АРК Егор Ребров, передает Радио Свобода.

«Как граждане Украины они могут спокойно вернуться домой по своим паспортам – почему они этого не делают, вопрос больше к ним. Возможность обмена членов экипажа я комментировать не могу. Капитану объявлено подозрение в совершении двух уголовных преступлений: нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории - статья 332, а также занятия незаконным рыбным промыслом - статья 249 Уголовного кодекса Украины. Первая предусматривает до 5 лет лишения свободы, вторая - штраф. Обмен капитана – вопрос не моей компетенции. Я лично считаю, что гражданин Украины не может быть выдан другому государству», - отметил представитель прокуратуры.

Ребров отметил, что уголовное производство в отношении капитана судна «Норд» находится на стадии досудебного расследования, это связано с проведением экспертиз.

«Экипажу не угрожает ничего, к ним правоохранительные органы никаких претензий не имеют, они свидетели», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.

8 июня Херсонский городской суд отказался продлить запрет на выезд в аннексированный Крым капитану судна.