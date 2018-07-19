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Общественная палата Крыма создала «крымское досье» — список, в который попали политические деятели, артисты, певцы, журналисты, не признающие аннексию и российский статус Крыма.

Об этом заявил председатель палаты Григорий Иоффе, пишет Коммерсант.

По его словам, список будет регулярно дополняться, а людей, которые в него попали, назвал «крымоненавистниками». Среди них оказались писатель Борис Акунин, актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич. Крымскотатарский активист Нариман Джелялов назвал инициативу ОП «дуростью» и «мракобесием». Юрист Александр Талипов отметил, что создание списка «крымоненавистников» не имеет никакой смысловой нагрузки.

Также в список были включены бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова (экс-министр экономики Крыма), экс-премьер Крыма, бывший депутат Верховной рады Сергей Куницын, ректор открытого в Киеве после 2014 года Таврического национального университета Владимир Казарин и несколько украинских журналистов.

Заместитель председателя ОП Крыма Александр Форманчук пояснил, что «крымское досье» создается для того, чтобы проинформировать крымчан об отношении к ним различных политических и общественных деятелей.

Список будет опубликован на сайте крымской палаты. Кроме имен и фамилий «крымоненавистников» в нем будут ссылки на цитаты о Крыме, которые стали причиной включения человека в список. Форманчук считает, что «крымское досье» не будет аналогом украинского сайта «Миротворец», так как информацию не будут передавать в правоохранительные органы и не будут писать адреса и другие личные данные оказавшихся в списке людей.

 
ForUm

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