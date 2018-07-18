На Закарпатье в результате спецоперации задержана группа наркодельцов. Об этом сообщает пресс-служба облглавка полиции.

«Департаментом противодействия наркопреступности под процессуальным руководством Военной прокуратуры Западного региона Украины сегодня, 18 июля, проведена спецоперация в Закарпатской области по задержанию членов организованной группы наркодельцов», - говорится в сообщении.

Установлено, что участники группы на протяжении длительного времени занимались изготовлением и поставкой наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах как на территории региона, так и за его пределами.

У задержанных изъята крупная партия наркотических средств, а также огнестрельное и холодное оружие.

Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление законным требованиям полицейских. Поэтому для остановки транспорта, которым передвигался злоумышленник, сотрудники полиции были вынуждены применить огнестрельное оружие. Пострадавших нет.

Все члены группы задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.