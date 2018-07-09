Минометы на Ривненском полигоне могли работать без предохранителей, что повлекло возможность двойного заряжания, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

« По мнению следствия, минометы работали без предохранителей, что повлекло возможность двойного заряжания. Взрыв произошел сразу после очередной подзарядки. Характер и обстоятельства разрыва миномета также на это указывают», - написал он в Facebook.

Предварительно в действиях независимого наблюдателя стрельб есть все признаки служебной халатности: расстояние между минометами – 8 метров, вместо предусмотренных требованиями 20, глубина окопов также не соответствовала нормативам.

«Подробные выводы даст соответствующая экспертиза, разрешение на которую в суде ожидаем получить (из-за так называемых изменений в УПК Лозового) только сегодня на пятый день», - объяснил Матиос.

Все вещественные доказательства (остатки и осколки миномета и мины) изъяты.

Как сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета «Молот» трое военнослужащих погибли, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.

Позже были обнародованы имена погибших.

Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».