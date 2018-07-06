Из девяти раненых в результате взрыва на Ривненском полигоне военных трое находятся в тяжелом состоянии, их эвакуировали на вертолете во Львовский военно-медицинский клинический центр, сообщает Радио Свобода.

По словам заместителя главного врача Ривненского гарнизонного военного госпиталя Валерия Чорнобривца, «угрозы жизни пострадавших военных нет, однако травмы тяжелые».

Еще шестеро военных с ранениями средней тяжести остались в Ривненском госпитале.

Как ранее сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета «Молот» трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.

Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование инцидента, а также проверку соответствия минометов «Молот» техническим условиям.