Эксперты по металлу утверждают, что металл, который используется для миномета «Молот», не соответствует техническим характеристикам.



Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он напомнил, что на днях произошла трагедия на Ривненском полигоне, где погибли трое и ранены 9 человек. «Это уже 12 погибших и 38 раненых от этого миномета «Молот», - отметил Кожемякин.

Депутат отметил, что «эксперты по металлу утверждают, что марка стали стволов не соответствует техническим характеристикам - она более мягкая, чем должна быть».

Кожемякин подчеркнул, что председатель парламента Андрей Парубий должен подписать законопроект 1793, который был принят как закон 226 голосами, но заблокирован из-за заявления одного из депутатов - Ивана Винника, что он не голосовал за него и не был в зале, но карта его была задействована для голосования, которым предусматривается ответственность за нарушение и военной сфере. Кожемякин отметил, что, если бы такой закон был подписан, то много трагедий можно было бы избежать.

Как сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета »Молот» трое военнослужащих погибли, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.

Позже были обнародованы имена погибших.

Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».