Основной версией чрезвычайного происшествия на Ривненском общевойсковом полигоне, повлекшем гибель 3 военнослужащих, является нарушение мер безопасности во время проведения учений, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В связи с чрезвычайным происшествием, которое произошло на Ривненском общевойсковом полигоне, в результате которой погибли и получили ранения военнослужащие Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины назначено служебное расследование», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметил, что на место происшествия срочно отправлена оперативная группа во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.

«Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к ЧП. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета «Молот» трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.