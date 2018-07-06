Сегодня, 6 июня, в 05.55, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять – получили ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что решением командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины бригадные тактические учения приостановлено. Назначено служебное расследование причин случившегося на огневой позиции. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются.

Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.