Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначил служебное расследование по факту нарушения сотрудниками принципов деятельности полиции.
Об этом сообщает пресс-служба облглавка.
В субботу в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину.
Харківський відділок поліції!— БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) 8 июля 2018 г.
Поліцейські знущаються над людьми!
РВ біля залізничного вокзалу!
Це взагалі норма стала для поліції?!
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Во время проведения предварительной проверки установлено, что событие произошло 7 июля в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции. Также установлены личности полицейских – это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения. На данный момент они отстранены от несения службы, у них изъяты полицейские удостоверения, жетоны и табельное огнестрельное оружие. К дисциплинарной ответственности будет привлечен и их непосредственный руководитель.
Холодногорский ОП факт происшествия зарегистрировал в журнале единого учета правонарушений. Личность мужчины, к которому на видео полицейские применили физическую силу, сейчас устанавливается. Также опрашиваются свидетели и участники события.
Материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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