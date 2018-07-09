Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначил служебное расследование по факту нарушения сотрудниками принципов деятельности полиции.

Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

В субботу в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину.

Харківський відділок поліції!

Поліцейські знущаються над людьми!

РВ біля залізничного вокзалу!

Це взагалі норма стала для поліції?!

👉 https://t.co/2cSRLrGvfZ pic.twitter.com/YAAg8lmleO — БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) 8 июля 2018 г.





Во время проведения предварительной проверки установлено, что событие произошло 7 июля в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции. Также установлены личности полицейских – это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения. На данный момент они отстранены от несения службы, у них изъяты полицейские удостоверения, жетоны и табельное огнестрельное оружие. К дисциплинарной ответственности будет привлечен и их непосредственный руководитель.

Холодногорский ОП факт происшествия зарегистрировал в журнале единого учета правонарушений. Личность мужчины, к которому на видео полицейские применили физическую силу, сейчас устанавливается. Также опрашиваются свидетели и участники события.

Материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.