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Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначил служебное расследование по факту нарушения сотрудниками принципов деятельности полиции.

Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

В субботу в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину.

 


 

 

Во время проведения предварительной проверки установлено, что событие произошло 7 июля в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции. Также установлены личности полицейских – это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения. На данный момент они отстранены от несения службы, у них изъяты полицейские удостоверения, жетоны и табельное огнестрельное оружие. К дисциплинарной ответственности будет привлечен и их непосредственный руководитель.

Холодногорский ОП факт происшествия зарегистрировал в журнале единого учета правонарушений. Личность мужчины, к которому на видео полицейские применили физическую силу, сейчас устанавливается. Также опрашиваются свидетели и участники события.

Материалы служебного расследования будут переданы в прокуратуру для принятия процессуального решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
ForUm

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