Военная прокуратура Центрального региона Украины в ходе следствия не получила подтверждения данных о ненадлежащем качестве изготовления минометов М 120-15 «Молот», сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Сейчас объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, не получено. В настоящее время одной из главных причин взрывов минометов «Молот» являются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом», - заявили в прокуратуре.

Военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Министерства обороны Украины во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов М 120-15 «Молот». Продолжается комплексная судебная экспертиза, в рамках которой проверяется техническое состояние указанных минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, заявленные заводом-изготовителем и возможность их безопасного использования во время боевых действий.

Кроме этого, Государственной аудиторской службой проводится аудит по рациональному использованию бюджетных средств Министерством обороны Украины. Также досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, которые привлекались заводом-изготовителем к выполнению работ на предмет фиктивности и завышения их объемов или стоимости.

Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.

Напомним, 23 сентября 2018 около 21:00 на позициях одной из воинских частей на территории Донецкой области произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате два военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В июле во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.