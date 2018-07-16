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Во время проведения служебного расследования относительно чрезвычайного происшествия, которое произошло на Ривненском общевойсковом полигоне, министр обороны Степан Полторак приказал провести экспертизу металла, из которого произведен ствол миномета М-15 «Молот» на базе научно-исследовательской лаборатории Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», сообщает пресс-служба Минобороны.

В настоящее время образцы переданы в научно-исследовательской лаборатории, где происходит их исследования.

В министерстве отметили, что выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета.

Как сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета »Молот» трое военнослужащих погибли, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.

Позже были обнародованы имена погибших.

Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что проведенный в среду следственный эксперимент показал, что разрыв миномета М120-15 «Молот» произошел из-за двойного заряжания.
ForUm

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