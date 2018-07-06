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Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот», в результате разрыва которого на Ривненском полигоне погибли трое украинских военных и девятеро – получили ранения, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба Виктору Муженко срочно разобраться в причинах трагедии. 

«И принять исчерпывающие меры для того, чтобы мы не допускали это снова. Даю поручение - на учениях, до завершения расследования, указанные минометы не применять», - подчеркнул он.

Порошенко также поручил на следующей неделе доложить о результатах расследования.

Глава государства пожелал выздоровления раненым. «Мы должны все делать для того, чтобы уберечь жизнь каждого украинского воина», - отметил он.

Присутствующие почтили память погибших военнослужащих минутой молчания.

Как ранее сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета «Молот» трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.
ForUm

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