также в разделеОбщество
Суд передал «Межигорье» в управление государству 10
Вышинскому сообщили о новом подозрении 13
Информацию о романе заместителя генпрокурора Столярчука с дизайнером Климчуком распространяли на заказ Гуцуляка 40
СНБО: Спецслужбы РФ пытаются сорвать сотрудничество Украины со США 38
Парубий рассказал массовом саботаже МВД в Луганске в 2014 году 20
Синоптики предупредили украинцев о грозовых дождях 31
ГПУ отменила запрет на строительство Музея Революции достоинства 23
В СБУ пояснили необходимость принятия закона о блокировании сайтов 41
«Укроборонпром»: В Украине нет альтернатив минометам «Молот» 134
Порошенко передал военным отремонтированный самолет Ан-26 53
ГПУ проверит минометы «Молот» на соответствие техусловиям 32
Порошенко запретил использовать на учениях миномет, разорвавшийся на Ривненском полигоне 49
Взявшие под контроль Золотое-4 военные получили награды 32
СМИ: «Нафтогаз» купил Коболеву бронированный «Кадиллак» 33
Адвокат: Савченко сидит в одиночной камере и сильно похудела 60
5 июля. Картина дня 29
Завтра в Украине местами пройдут дожди с грозами 30
Авиация РФ нанесла 600 авиаударов по сирийским повстанцам 40

Опубликована фотография разорвавшегося миномета «Молот», в результате чего на Ривненском полигоне в пятницу погибли трое военнослужащих, еще девятеро – получили ранения.

Фото опубликовало издание «Цензор.НЕТ».  

 

Как ранее сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета «Молот» трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.

Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование инцидента, а также проверку соответствия минометов «Молот» техническим условиям.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

130
Теги