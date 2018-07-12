Проведенный в среду следственный эксперимент показал, что разрыв миномета М120-15 «Молот», произошедший 6 июля на Ривненском полигоне и в результате которого погибли 3 военнослужащих, еще 9 получили ранения, произошел из-за двойного заряжания.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, посвященном рассмотрению обстоятельств гибели и травмирования военнослужащих ВСУ во время учений на Ривненском полигоне 6 июля, сообщает Укринформ.

«Вчера мы провели дополнительно эксперимент с привлечением Киевского института судебных экспертиз, непосредственно прокуратуры - прокуратуры Западного региона, Военной службы правопорядка, представителей научно-исследовательских структур, сымитировали практически все события, которые могли произойти непосредственно во время выполнения задач, и получили следующие результаты: в ходе двойного заряжания миномета и стрельбы последствия разрушения ствола миномета были точно такие же, как произошли в пятницу (6 июля 2018. - Ред.) при двойном заряжании миномета», - сказал Павловский.

По словам генерала, в рамках эксперимента был взорван еще один миномет, на этот раз с одной миной в стволе: «Мы взорвали еще одну мину, чтобы убедиться, действительно ли это было в ходе двойного заряжания, или заряжания миномета одной неисправной миной. Мы получили тот же результат, который имели ранее, который имели в ходе проведения следственных экспериментов, когда несанкционированно мина взрывалась через поврежденный подрывник непосредственно в стволе миномета».

Павловский добавил, что во время эксперимента «параллельно взорвали миномет Б-11 по той же методике, и мы получили тот же результат».

«После этого все оружие - первый, который взорвался в ходе выполнения задач, и 4 миномета, с которыми вчера проводили следственный эксперимент - мы передали в институт судебных экспертиз, с целью выяснения окончательных причин и проведения анализа конструкционных особенностей материала, из которого они сделаны», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета »Молот» трое военнослужащих погибли, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.

Позже были обнародованы имена погибших.

Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».

Военный прокурор Ривненского гарнизона Юрий Табака заявил, что после проведения следственного эксперимента на Ривненском полигоне прокуратура рассматривает три версии взрыва миномета «Молот».