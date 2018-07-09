Харьковская прокуратура утвердила сообщение о подозрении директору Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одного из районов города по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Досудебным расследованием установлено, что в начале сентября 2017 года в центр обратился гражданин с заявлением об изъятии из семьи его сестры двух малолетних детей 6 и 3 лет. Мужчина рассказал, что отец семейства систематически бьет детей», - сообщил руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков.

Однако, по данным следствия, проверку директор центра организовала только «на бумаге». Фактически же квартиру проблемной семьи соответствующие специалисты не посещали. При этом документы по проверке составили формально – по словам матери малышей, которая информацию о насилии в семье опровергла.

В конце того же месяца 3-летнего мальчика из этой семьи «скорая» доставила в больницу, где от многочисленных травм и физического истощения ребенок умер.

Как выяснилось в ходе следствия, погибшего малыша и его старшего брата систематически избивал отец. При этом все происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательство.

После очередного избиения в августе 2017 у 3-летнего мальчика была сломана нога. А через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра. Ребенок перестал ходить. Но, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Потом – впал в кому.

Даже после этого родители не обращались к врачам. Скорую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. Однако спасти мальчика не удалось.

«Согласно выводам экспертов смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, что носило характер особого мучения и продолжалось более года», - рассказал Фильчаков.

За халатное отношение к своим обязанностям, что привело к трагедии, 48-летней чиновнице грозит до 5 лет лишения свободы.

Обвинительный акт в отношении родителей погибшего мальчика сейчас находится на рассмотрении суда.

26-летней матери инкриминируется злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

31-летнему отцу – умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

По требованию прокуратуры мужчина сегодня находится под стражей. К женщине применена мера пресечения в виде домашнего ареста.