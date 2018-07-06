Обнародованы имена погибших в результате разрыва миномета «Молот» на Ривненском полигоне, сообщает пресс-служба Закарпатского областного военного комиссариата на странице в Facebook.

Так, на полигоне погибли:

капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи военной части А1778, 1978 г.р.;

солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р.;

солдат Пишкар Юрий Юрьевич, мастер - номер расчета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1975 г.р.;

Как ранее сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета «Молот» трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.

Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование инцидента, а также проверку соответствия минометов «Молот» техническим условиям.