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Украинские военные продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской области

Перед началом сессии Харьковского городского совета в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку. Активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра Харькова Андрея Руденко.  По данным СМИ, на сессию пытались прорваться лица в футболках «Национальных дружин».

Полиция начала уголовное производство.

Лидер партии «Батькивщина», нардеп Юлия Тимошенко намерена участвовать в следующих президентских выборах. 

.Конституционный суд Украина признал конституционным президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительство внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возвращении уголовной ответственности за контрабанду товаров. 

Полиция задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе Мариуполя.

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку».

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительство внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возвращении уголовной ответственности за контрабанду товаров. 

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего Донецкой областной военно-гражданской государственной администрации Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. 

Посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

В киевском метро появятся плакаты с известным украинским Facebook-персонажем Гусем, который будет рассказывать пассажирам о правилах поведения в метрополитене.
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