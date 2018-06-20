также в разделеПроисшествия
С начала войны на Донбассе погибли более 2700 мирных жителей 13
В Броварах горит дом, жителей эвакуируют 20
На Луганщине мирный житель подорвался на растяжке 24
Столкновения в Харьковском горсовете: неизвестные бросили дымовую шашку 60
В Запорожской области сгорело почти 100 гектаров пшеницы 27
Сутки на Донбассе: 26 обстрелов, ранены 3 военных 44
На Николаевщине во время пожара на полигоне пострадали двое военных 27
Боевики обстреляли санитарную машину украинских военных 64
На Буковине 20 неизвестных напали на пограничников 203
На военных учениях резервист совершил самоубийство 49
В Одесской области мужчина открыл стрельбу, ранив егеря, жену и себя 56
В Днипре сошел с рельсов товарный поезд 39
Сильный ливень затопил Луцк 89
В Мариуполе за просьбу меню на украинском избили пограничника и женщину-офицера 299
В Харькове 13-летняя девочка отравилась таблетками для похудения 42
На Киевщине парню в прямом эфире оторвало руку 122
В Харькове мотоциклист сбил косулю 40
В Херсоне избили журналиста 38

Активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра Харькова Андрея Руденко, сообщает «057.ua».

Отмечается, что на сессию пришли активисты «Нацкорпуса», которые протестуют против застройки участка возле стадиона «Металлист». Охрана их внутрь здания не пропустила.

В результате начались стычки. Муниципальная охрана распылила слезоточивый перцовый газ. 

Позже к активистам вышел заместитель городского головы Андрей Руденко, но они бросили его в мусорный бак и выкатили из боковых ворот на улицу. В стычках несколько активистов получили ссадины и синяки. Во внутреннем дворе перегородили выезд двумя лавками.

Когда активисты зажгли файеры, образовалась плотная дымовая завеса. Из здания горсовета начали эвакуировать людей.

Напомним, утром 20 июня перед началом сессии Харьковского городского совета в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку. 

По данным СМИ, на сессию пытались прорваться лица в футболках «Национальных дружин».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги