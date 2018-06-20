Активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра Харькова Андрея Руденко, сообщает «057.ua».

Отмечается, что на сессию пришли активисты «Нацкорпуса», которые протестуют против застройки участка возле стадиона «Металлист». Охрана их внутрь здания не пропустила.

В результате начались стычки. Муниципальная охрана распылила слезоточивый перцовый газ.

Позже к активистам вышел заместитель городского головы Андрей Руденко, но они бросили его в мусорный бак и выкатили из боковых ворот на улицу. В стычках несколько активистов получили ссадины и синяки. Во внутреннем дворе перегородили выезд двумя лавками.

Когда активисты зажгли файеры, образовалась плотная дымовая завеса. Из здания горсовета начали эвакуировать людей.

Напомним, утром 20 июня перед началом сессии Харьковского городского совета в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку.

По данным СМИ, на сессию пытались прорваться лица в футболках «Национальных дружин».