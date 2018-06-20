Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительство внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возвращении уголовной ответственности за контрабанду товаров. Об этом он заявил во время заседания Кабинета Министров, сообщает департамент коммуникации МВД.

Аваков отметил, что соответствующая статья о контрабанде товаров была декриминализирована при Януковиче.

«Сейчас мы едва ли не единственная страна в Европе, где контрабанда декриминализирована. Этому нужно положить конец. Я думаю, что мы должны подать в Раду законопроект и снова признать контрабанду уголовным преступлением», - добавил глава МВД.

Как ранее сообщал ForUm, 20 июня Кабинет Министров принял план действий, направленных на борьбу силовых ведомств с контрабандой на таможне.