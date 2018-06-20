В киевском метро появятся плакаты с известным украинским Facebook-персонажем Гусем, который будет рассказывать пассажирам о правилах поведения в метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Киевский метрополитен в сотрудничестве с автором Надьожна и компанией Art Nation Brands представил постеры, посвященные правилам подземки. В серии гооврится как о напоминании стандартных важных правил, так и о человечности и вежливости во время совместных поездок», - говорится в сообщении.

«Мы хотим осовременить восприятие важных моментов в метрополитене, от которых зависит как безопасность, так и комфорт поездки каждого пассажира», - объясняет советник начальника метрополитена Наталья Макогон.

Проект предусматривает несколько этапов. Первый – это открытая выставка «Гусь в метро» в вестибюле «Золотых ворот». Через несколько недель постеры с известным персонажем появятся в вагонах и на станциях подземки. Тогда же начнется анализ отзывов пользователей. По самым креативным будет создана следующая серия постеров о правилах метро от пассажиров для пассажиров.