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Утром 20 июня неизвестные в балаклавах бросили дымовую шашку в здании Харьковского городского совета, сообщает NewsRoom.

Сегодня перед началом сессии в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку. После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал, и спросил депутатов о самочувствии. 

«А что милиция делает? Они шашки пронесли, бросают их, мебель швыряют», - прокомментировал действия неизвестных городской голова.

По данным СМИ, на сессию пытались прорваться лица в футболках «Национальных дружин».
ForUm

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