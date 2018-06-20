Лидер партии «Батькивщина», нардеп Юлия Тимошенко намерена участвовать в следующих президентских выборах. Об этом она заявила во время видеоконференции в Facebook.

«Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти. Для меня президентский пост – это не Playstation, а это реальные изменения, которых ждет страна», - заявила Тимошенко.

В случае победы она обещает «сразу провести референдум для принятия новой Конституции».

По убеждению политика, парламентские выборы, запланированные на осень 2019 года, необходимо будет проводить уже по новому законодательству.