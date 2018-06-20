также в разделеПолитика
Медведчук: Качественных и крайне необходимых стране реформ при нынешней команде не было, нет, и не будет 32
Источник: Штурм Рады организовали люди из АП 52
Президентский законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов признан конституционным 284
Президент назначил генерала Литвина послом в Армении 49
Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ 67
Порошенко обсудил с генсеком ООН размещение миротворцев на Донбассе 31
Госдеп: Политика США в отношении Крыма остается неизменной 25
Рада запретила размещать рекламу на объектах ЮНЕСКО 22
Вакаров: «Наезды» на NewsOne и другие телеканалы связаны с приближением выборов 41
СМИ: Тимошенко провела тайную встречу с патриархом 211
Порошенко внес как неотложный законопроект о создании ВАС 76
Климкин: РФ может освободить ряд политзаключенных во время ЧМ 47
«Нафтогаз» приглашал Тимошенко свидетельствовать в Стокгольме, но не дождался ответа 58
Сийярто обвинил Европу в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья 37
Нардепы хотят от Кобелева отчета в Раде 56
Барна предложил запретить в Украине демонстрацию сексуальной ориентации 75
Кравчук: Вернуть Донбасс без изменения статуса не получится 101
Порошенко хочет разрешить теробщинам распоряжаться землей за пределами населенных пунктов 27

Лидер партии «Батькивщина», нардеп Юлия Тимошенко намерена участвовать в следующих президентских выборах. Об этом она заявила во время видеоконференции в Facebook.

«Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти. Для меня президентский пост – это не Playstation, а это реальные изменения, которых ждет страна», - заявила Тимошенко.

В случае победы она обещает «сразу провести референдум для принятия новой Конституции».

По убеждению политика, парламентские выборы, запланированные на осень 2019 года, необходимо будет проводить уже по новому законодательству.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги