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Полиция начала уголовное производство по факту беспорядков в здании Хорькового городского совета, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным главка, информация о том, что группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество у здания городского совета и совершает правонарушения, поступила в Шевченковский отдела полиции сегодня в 10:10.

«Выездом на место происшествия установлено, что накануне группа из 20 представителей общественной организации подали официальную заявку на участие в заседании сессии городского совета Харькова. Сегодня утром они пришли к админзданию с соответствующими документами с намерениями посетить заседание для решения нескольких актуальных вопросов. Охрана пропустила лишь двух человек, возник конфликт между двумя сторонами, во время которого охранники распылили неизвестное вещество», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинские учреждения за помощью никто из граждан не обращался, задержанных нет.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий: устанавливаются все обстоятельства происшествия, участники конфликта и свидетели. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Проверка продолжается.

Напомним, утром 20 июня перед началом сессии Харьковского городского совета в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку. 

По данным СМИ, на сессию пытались прорваться лица в футболках «Национальных дружин».

Активисты также бросили в мусорный бак заместителя мэра Харькова Андрея Руденко

 
ForUm

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