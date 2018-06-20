Полиция начала уголовное производство по факту беспорядков в здании Хорькового городского совета, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По данным главка, информация о том, что группа неизвестных лиц распыляет неустановленное вещество у здания городского совета и совершает правонарушения, поступила в Шевченковский отдела полиции сегодня в 10:10.
«Выездом на место происшествия установлено, что накануне группа из 20 представителей общественной организации подали официальную заявку на участие в заседании сессии городского совета Харькова. Сегодня утром они пришли к админзданию с соответствующими документами с намерениями посетить заседание для решения нескольких актуальных вопросов. Охрана пропустила лишь двух человек, возник конфликт между двумя сторонами, во время которого охранники распылили неизвестное вещество», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в медицинские учреждения за помощью никто из граждан не обращался, задержанных нет.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий: устанавливаются все обстоятельства происшествия, участники конфликта и свидетели. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Проверка продолжается.
Напомним, утром 20 июня перед началом сессии Харьковского городского совета в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку.
По данным СМИ, на сессию пытались прорваться лица в футболках «Национальных дружин».
Активисты также бросили в мусорный бак заместителя мэра Харькова Андрея Руденко
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