Полиция задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе Мариуполя, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Сотрудники Центрального отдела полиции установили, что к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы причастны двое мужчин 1999 года рождения. Предварительно установлено, что данные лица проходили стажировку в службе охраны предприятия.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Устанавливаются другие участники конфликта. Полные обстоятельства происшествия выясняются.
Уголовное производство по данному факту переквалифицировано на ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 17 июня в мариупольском кафе «Red Cups» неизвестные избили женщину-офицера и подполковника Государственной пограничной службы.
По данным спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, конфликт произошел из-за просьбы предоставить меню на украинском языке.
В свою очередь администрация заявила, что военнослужащие пришли в заведение в состоянии опьянения и вели себя агрессивно.
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