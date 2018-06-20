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Полиция задержала двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе Мариуполя, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Сотрудники Центрального отдела полиции установили, что к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы причастны двое мужчин 1999 года рождения. Предварительно установлено, что данные лица проходили стажировку в службе охраны предприятия.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Устанавливаются другие участники конфликта. Полные обстоятельства происшествия выясняются.

Уголовное производство по данному факту переквалифицировано на ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 17 июня в мариупольском кафе «Red Cups» неизвестные избили женщину-офицера и подполковника Государственной пограничной службы.

По данным спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, конфликт произошел из-за просьбы предоставить меню на украинском языке.

В свою очередь администрация заявила, что военнослужащие пришли в заведение в состоянии опьянения и вели себя агрессивно.
ForUm

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