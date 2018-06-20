Конституционный суд Украина признал конституционным президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, сообщает пресс-служба КСУ.

Соответствующее решение было принято на заседании 19 июня.

Отмечается, что, проверяя законопроект на предмет его соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, Конституционный суд исходил из того, что Верховная Рада восьмого созыва в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положений статьи 80 Конституции Украины. Итак, законопроект отвечает требованиям статьи 158 Конституции Украины.

Конституционный суд констатирует, что на время предоставления им этого вывода решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения по процедуре, определенной Конституцией Украины, не принято, поэтому правовых оснований, которые бы делали невозможным внесение изменений в Конституцию Украины, нет.

Учитывая указанное КСУ считает, что законопроект соответствует требованиям части второй статьи 157 Конституции Украины.

Также подчеркивается, что Конституционный суд неоднократно рассматривал законопроекты о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно ограничения депутатской неприкосновенности и давал заключения о том, что предлагаемые изменения об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины касаются только их специального статуса и не влияют на содержание конституционных прав и свобод человека и гражданина (их отмену или ограничение), а следовательно, не противоречат требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины. На время рассмотрения КСУ этого дела оснований для изменения изложенных им ранее юридических позиций по указанным вопросам нет.

Таким образом, Конституционный суд считает, что законопроект, которым предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина и, что не противоречит требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.

В то же время Конституционный суд считает целесообразным обратить внимание на то, что, принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти.

Конституционный суд подчеркивает, что неприкосновенность народных депутатов Украины не является личной привилегией, индивидуальным правом народного депутата Украины, а имеет публично-правовой характер; она направлена ​​на обеспечение безопасности народного депутата Украины от незаконного вмешательства в его деятельность, на обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций и надлежащего функционирования парламента.

КСУ отмечает, что предлагаемые законопроектом изменения в статью 80 Конституции Украины не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, а значит, не противоречат требованиям части первой статьи 157 Конституции.

Кроме того, законопроект содержит пункт 2, устанавливающий дату вступления в силу этого закона. Указанный пункт не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, не направлен на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, а следовательно, не противоречит требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.

Учитывая изложенное, Конституционный суд Украины признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (регистр. № 7203).

Заключение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Напомним, 6 июня Конституционный суд признал конституционным законопроект №6773 158 депутатов Верховной Рады об отмене депутатской неприкосновенности. текст решения суда обнародован 7 июня.

Президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции под номером 7203 он зарегистрировал в Верховной Раде 17 октября.

В то же время в парламенте также зарегистрирован №6773 авторства 158 народных депутатов, предусматривающий отмену неприкосновенности немедленно.

Оба законопроекта были направлены в КСУ.