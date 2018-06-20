В период с 19 по 20 июня крупные сетевые операторы ОККО и WOG снизили цены на бензины и дизельное топливо на 50 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на АЗС OKKO стоимость бензинов и ДТ снизилась до: А-92 – 30,49 грн/л, А-95 – 31,49 грн/л, А-95+ – 32,49 грн/л, ДТ - 28,99 грн/л и ДТ+ –29,99 грн/л.

На АЗС WOG цены уменьшились до: А-92 – 30,45 грн/л, А-95 – 31,45 грн/л, А-95+ – 32,45грн/л, ДТ - 28,95 грн/л и ДТ+ –29,95 грн/л.

Также на 10 коп./л цены на топливо снизили в одесской сети "Катрал Юг".

Таким образом, по состоянию на 20 июня средняя стоимость нефтепродуктов в Украине составила: А-92 -28,91 грн/л, А-95 – 29,17 грн/л, А-95 Премиум 30,43 грн/л, ДТ -27,03 грн/л и ДТ Премиум – 28,96 грн/л.

Напомним, 1 июня национальные операторы ОККО и WOG снизили цены на 50 коп./л.

В период с 1 по 4 июня стоимость бензинов и дизтоплива снизили и другие АЗС.