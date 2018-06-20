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Посол США в ООН Никки Хейли во вторник, 19 июня, объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

«Мы исходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа», - подчеркнула Хейли, сообщает Укринформ.

«Наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и предвзятой организации, которая издевается над правами человека», - добавила она.

«Этот шаг не является отходом США от наших обязательств относительно прав человека», - отметила посол.

Соединенные Штаты долгое время угрожали выходом из организации, если она не будет реформирована. США обвиняют орган в том, что он является антиизраильским.

На прошлой неделе активисты и дипломаты заявили, что переговоры с Соединенными Штатами о реформировании Совета не соответствуют требованиям Вашингтона, и предположили, что администрация Трампа выйдет из Совета.

На днях Соединенные Штаты подвергаются интенсивной критике из-за отделения детей нелегальных мигрантов от своих родителей на границе с Мексикой. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в понедельник призвал Вашингтон прекратить свою «бессовестную» политику.

Соединенные Штаты бойкотировали Совет ООН по правам человека в течение трех лет при президенте Джордже Буше-младшем.

Год назад посол Никки Хейли заявила, что Вашингтон пересматривает свое членство в Совете и призвала к его реформе и устранение «хронической антиизраильской предвзятости».

Орган, созданный в 2006 году, имеет постоянный пункт на своей повестке дня о возможных нарушениях, совершенных Израилем на оккупированных палестинских территориях. Вашингтон добивается устранения этого вопроса с повестки дня.

В прошлом месяце Совет ООН проголосовал за расследование убийств в Газе и обвинил Израиль в чрезмерном применении силы. Соединенные Штаты и Австралия были единственными, кто проголосовал против. Посол Израиля в Женеве раскритиковал решение Совета за «распространение лжи против Израиля».
ForUm

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