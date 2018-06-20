Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку».

Об этом сообщается в карточке соответствующего закона №2386а-1 на сайте Верховной Рады.

Законодательным актом усовершенствована система трансплантационной службы Украины.

Действие закона распространяется на трансплантацию анатомических материалов человеку, осуществление деятельности, связанной с трансплантацией, получение анатомических материалов человека для изготовления биоимплантатов, определение условий применения ксеноимплантатив.

В то же время действие настоящего закона не распространяется на: донорстве крови и ее компонентов и деятельность, связанную с их использованием; трансплантацию половых желез, репродуктивных клеток и живых эмбрионов; аутотрансплантацию; имплантацию; изъятие анатомических материалов для диагностических и научных исследований; деятельность банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны здоровья; изготовление биоимплантатов и ксеноимплантантов.

Законом усовершенствован: терминологический аппарат по трансплантации, введены новые сроки; порядок аккредитации учреждений здравоохранения и научных учреждений осуществляющих деятельность, связанную с трансплантацией, в частности, путем формирования специального переченя таких заведений, который предлагается утверждать на уровне Кабинета Министров Украины; системы предоставления фетальных материалов для трансплантации, в частности, относительно порядка предоставления этих материалов и изготовления из них биоимплантантов; порядок изъятия гомотрансплатантов у живых доноров, в частности, относительно обязательного согласования данной процедуры с соответствующими «этическими комитетами», которые предлагается создать при учреждениях и учреждениях, осуществляющих трансплантацию и обязать свидетельствовать волеизъявление лица о прижизненном донорстве и контролировать деятельность заведения здравоохранения на предмет недопущения нарушений основных принципов добровольности и бескорыстности при осуществлении трансплантации.

Законом усовершенствованы существующие и установлены новые принципы, условия и порядок применения трансплантации.

Законом запрещена коммерциализация в сфере трансплантации и рекламы органов и/или другого анатомического материала.

Законом предоставлено право на осуществление деятельности по трансплантации учреждениям здравоохранения и научным учреждениям всех форм собственности.

Законом установлены принципы деятельности Единой государственной информационной системы трансплантации и установлены правовые условия для осуществления «перекрестного донорства» при взятии гомотрансплантантов у живых доноров.

Законодательным актом вводится «Перечень способных к регенерации анатомических материалов», который должен утверждать центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере здравоохранения.

Законом установлена более строгая ответственность за нарушение законодательства о трансплантации с целью предотвращения нелегальной трансплантации и торговли органами и/или другими анатомическими материалами путем внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс.

Законом усовершенствована юридическая процедура получения «четко выраженного согласия» («презумпция несогласия») относительно посмертного донорства со стороны лица (или его законного представителя) и порядок его отзыва.

Законом установлены нормы по предупреждению злоупотреблений в этой сфере и обеспечения конфиденциальности информации о донорах и реципиентах, в том числе путем установления порядка внесения таких сведений в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2019 года.

Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 17 мая.