Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа рассказал, как избежать неконкурентной борьбы между олигархическими группами во время большой приватизации.

«Дополнительные условия в ходе проведения конкурсов всегда были способом неконкурентной борьбы олигархических групп друг с другом. Я вижу два серьезных фактора, которые могут устранить этот риск: подключение к процессу международных партнеров – инвестиционные банки и компании с серьезной репутацией. А также сделать процесс максимально открытым», - уверен Мазепа.

Он подчеркнул, что при обеспечении высокого уровня открытости всех процессов, работе общественных активистов и экспертов-профессионалов возможность нечестного тендера самоустраняется.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации.

В перечень приватизации на 2018 год вошли ПАО «Центрэнерго», ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО «Объединенная горно-химическая компания», угольная компания «Краснолиманская», «Азовмаш», «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Украгролизинг», ОАО «Аграрный фонд» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.