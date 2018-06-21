также в разделеЭкономика
Гройсман: Нам нужна поддержка МВФ, потому что страну жестко грабили 32
В Украине продолжает дешеветь бензин 54
Есть много вопросов: Гройсман обещает проверку угольной промышленности 60
С 1 июля повысятся пенсии для миллиона украинцев 117
НБУ решил ликвидировать еще один банк 59
В Украине подешевела потребительская корзина 59
Украина и Израиль окончательно согласовали создание ЗСТ 26
В первом квартале рост ВВП составил 3,1% 23
Кабмин предлагает заробитчанам декларировать доходы и платить ЕСВ 62
Лондонский суд по ходатайству «Нафтогаза» разрешил заморозить активы «Газпрома» 54
Валовой внешний долг Украины сократился на $288 миллионов 30
Кабмин объявил войну контрабанде и теневым схемам на таможне 117
Украина на треть заполнила хранилища газа 39
Сотрудники «Нафтогаза» уже получили $21 миллион премий 40
В Украине готовятся начать «охоту» на «евробляхи» 1104
Глава Concorde Capital Игорь Мазепа о новом законе «О приватизации» 44
«Нафтогаз» обжаловал приостановку выполенения решения Стокгольмского арбитража 79
В ВР предложили значительно удешевить растаможку авто на еврономерах 105

Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа рассказал, как избежать неконкурентной борьбы между олигархическими группами во время большой приватизации.

«Дополнительные условия в ходе проведения конкурсов всегда были способом неконкурентной борьбы олигархических групп друг с другом. Я вижу два серьезных фактора, которые могут устранить этот риск: подключение к процессу международных партнеров  – инвестиционные банки и компании с серьезной репутацией. А также сделать процесс максимально  открытым», - уверен Мазепа.

Он подчеркнул, что при обеспечении высокого уровня открытости всех процессов, работе общественных активистов и экспертов-профессионалов возможность нечестного тендера самоустраняется. 

Напомним, Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по  объектам из перечня объектов большой приватизации.

В перечень приватизации на 2018 год вошли ПАО «Центрэнерго», ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО «Объединенная горно-химическая компания», угольная компания «Краснолиманская», «Азовмаш», «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Украгролизинг», ОАО «Аграрный фонд» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги