Брюссель планирует сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы на 30 млрд евро, перераспределив эти средства на Италию, Грецию и Испанию.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание The Financial Times, опубликовавшее проект документа Еврокомиссии.

Во вторник ЕК представить свою «Политику сплоченности» на 330 млрд евро в период 2021-2027 годов.

«Политика сплоченности» предусматривает создание сотен тысяч проектов по всей территории ЕС с целью сокращения различий между регионами.

Еврокомиссия пересматривает критерии распределения средств. Согласно новым категориями станут учитываться уровень безработицы среди молодежи, уровень образования, иммиграция в период 2014-2017 годов и объемы выбросов углекислого газа в атмосферу.

В ЕК считают, что восточно- и центральноевропейские государства получили непропорционально большие выгоды после расширения ЕС в 2004 году. Поэтому в рамках «Политики сплоченности» Польша должна получить на 23%, или на 19,5 млрд евро меньше, чем в период 2014-2020 годов.

Министр развития Польши Ежи Квечинський уже назвал такое распределение средств нечестным и таким, что углубит напряженность между Востоком и Западом.

Предполагается, что наибольшее сокращение финансирования испытывают Чехия, Венгрия, Литва и Эстония - на 24%.

А вот южные страны, по которым ударил финансовый кризис, могут рассчитывать на увеличение финансирования. Так, финансирование Испании увеличат на 5%, Греции - на 8%, Италии - на 6,4%.