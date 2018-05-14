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Члены экипажа арестованного крымского судна «Норд» находятся на территории посольства России в Киеве. Об этом заявил в интервью российскому информагентству ТАСС заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Сейчас члены экипажа судна находятся на территории российского посольства в Киеве», - сообщил он.

«Россия ожидает, что украинские власти примут справедливые решения по ситуации с моряками судна «Норд», чтобы они как можно скорее вернулись домой», - добавил дипломат.
 Как сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог. 10 апреля капитан вышел из СИЗО.

Экипаж судна также отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.

19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов судокоманды задержанного рыболовного судна «Норд», обманным путем выехали в Беларусь. Позже в тот же день Госпогранслужба отказала в выезде еще 7 гражданам, которые предъявили аналогичные документы граждан РФ.
ForUm

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