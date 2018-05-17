В Украине отметили День вышиванки.

Бывший начальник Внутренних войск Украины Станислав Шуляк утверждает, что в феврале 2014 года не получал от руководства страны приказа открывать огонь по участникам Евромайдана и лично распорядился «в случае обнаружения лиц, стреляющих по сотрудникам милиции и Внутренних войск, открывать огонь на поражение без предупреждения.

Он утверждает, что в феврале 2014 года протестующие подготовили силовую группу в 2 тысячи человек и несколько групп бронетехники для штурма резиденции «Межигорье». По словам Шуляка, экс-президент Виктор Янукович просил Россию о «миротворческой миссии».

Херсонский городской суд арестовал на два месяца без права залога руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене.

Глава Хмельницкой областной государственной администрации Александр Корнийчук уходит в отставку.

Горно-металлургический комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» остановил большинство производственных мощностей в связи с забастовкой работников железнодорожного цеха.

На вооружение Национальной гвардии приняты первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов PSRL-1 производства США.

В полиции Днепропетровской области создана комиссия по расследованию всех обстоятельств ненадлежащего хранения на территории фермерского хозяйства в поселке Таромское личных вещей погибших в 2014 году под Иловайском бойцов АТО.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку».

Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства о перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области, в которой погибли 5 правоохранителей.

Сегодня около 9:00 террористы обстреляли центр Светлодарска, один из снарядов попал во двор местной школы. В результате удара в учебном заведении выбиты около 30 окон. Известно о раненом 43-летнем прохожем.

Украина не сможет вернуть уже захваченную Российской Федерацией территорию. Об этом в ходе визита на Донбасс заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Печерский суд Киева отпустил участника Евромайдана Ивана Бубенчика на поруки народных депутатов.