Печерский суд Киева отпустил участника Евромайдана Ивана Бубенчика на поруки народных депутатов.

В качестве поручителей выступили двое депутатов – Олег Петренко и Андрей Денисенко. Свои кандидатуры предлагали также Семен Семенченко и Владимир Парасюк, однако суд им отказал, передает 112 Украина.

Теперь Бубенчик обязан сдать свой загранпаспорт, сообщать следователю о смене места проживания и по первому звонку являться в прокуратуру.

Адвокаты Бубенчика недовольны выбранной мерой пресечения, так как были уверены, что суд отклонит ходатайство прокуратуры и отпустит его из зала суда без всяких мер пресечения. Прокуратура решение пока что не комментирует.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просила суд его арестовать. Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

После этого генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста.

5 апреля обвинение отозвало ходатайство о содержании под стражей Бубенчика. В тот же день активисту сообщили новое подозрение.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

По версии следствия, Бубенчик начал стрелять по сотрудникам «Беркута» с целью «дестабилизации ситуации временного перемирия» между властями и лидерами оппозиции.

По данным СМИ, вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой.