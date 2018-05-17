Бывший начальник Внутренних войск Украины Станислав Шуляк утверждает, что в феврале 2014 года не получал от руководства страны приказа открывать огонь по участникам Евромайдана.

Об этом он заявил в ходе дачи показаний в рамках слушания дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева путем видеосвязи с аннексированным Россией Крымом, сообщает «Украинская правда».

«Никаких команд ни от кого от вышестоящего руководства на применение оружия против протестующих я не получал», – сказал Шуляк.

«Я лично отдавал приказ одному из подразделений отряда «Омеги» в случае обнаружения лиц, стреляющих по сотрудникам милиции и Внутренних войск, в частности со стороны консерватории, открывать огонь на поражение без предупреждения», – заявил он.

В то же время Шуляк утверждает, что его подчиненные докладывали, что местность очень задымлена из-за горящих покрышек, а поэтому не стреляли из-за плохой видимости: «Один доложил, что не могут вести огонь, потому что видимости нет… Территория задымлена. Поэтому огонь не открывался».

Как сообщал ForUm, в заседании по делу о госизмене Януковича суд 19 апреля после допроса экс-начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина и рассмотрения ходатайств защиты объявил о переходе к стадии судебных прений.

В то же время адвокаты Януковича выразили протест против такого решения суда и покинули зал судебных заседаний, таким образом сорвав начало проведения судебных дебатов.

3 мая суд решил возобновить допросы свидетелей.