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Сегодня, 17 мая, во Львовской области на территории военного городка в караульном помещении обнаружили тело 35-летнего капитана с двумя огнестрельными ранениями. Об на своей странице в в Facebook сообщил военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк.

«Сегодня около 04:50 на территории одного из военных городков Львовщины в караульном помещении обнаружено тело начальника караула, 35-летнего капитана, с двумя огнестрельными ранениями - в область головы и груди», – сообщил он.

По словам прокурора, на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Следственного управления ГУ НП во Львовской области, прокуроры военной прокуратуры Львовского гарнизона и военнослужащие Западного территориального управления ВСП.

В настоящее время проводится комплекс следственных розыскных действий по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению преступления. По данному факту будет открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование будет осуществлять СУ ГУ ЧП в Львовской области, а процессуальное руководство - военная прокуратура Львовского гарнизона.

 
ForUm

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