Сегодня, 17 мая, в Украине отмечают День вышиванки.

Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая.

Это праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Идея отмечать День вышиванки возникла в 2006 году. Тогда несколько студентов и преподавателей Черновицкого национального университета одели вышиванки и устроили флешмоб. А уже через несколько лет этот праздник приобрел международный масштаб.

С Днем вышиванки поздравил украинцев Президент Петр Порошенко. «Испокон веков в украинских семьях мастерство вышивания рубашек передавалось от матери к дочери, что символизировало единство поколений и единство всего народа. Так и прабабушка Марины Екатерина Никифоривна передала любовь к национальной одежде своей дочери Анне Тимофеевне, а Марина – своим дочерям - Саше и Жене. Пусть и в дальнейшем вышитая рубашка остается символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине», – написал он на своей странице в Facebook.