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Глава Хмельницкой областной государственной администрации Александр Корнийчук уходит в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я иду с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. Эти два года были очень важными в моей жизни. Я чувствовал вашу поддержку, прислушивался к вашим советам. Мы вместе развивали нашу родную Хмельницкую область и нам удалось многое сделать», – отметил он.

Корнийчук поблагодарил жителей области, депутатский корпус областного совета, руководителей районов и городов, объединенных общин, бизнес сообщество, общественных деятелей и сотрудников областной администрации за плодотворное сотрудничество.

«Я иду с должности, но не ухожу из политической жизни и мы с вами вместе сделаем еще много для поступательного развития нашего государства. Преемнику желаю, прежде всего, работать на благо Хмельницкой области», – подчеркнул он.

Напомним, Президент Петр Порошенко назначил Корнийчука головой Хмельницкой ОГА в апреле 2016 года.
ForUm

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