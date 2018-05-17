Глава Хмельницкой областной государственной администрации Александр Корнийчук уходит в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я иду с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации. Эти два года были очень важными в моей жизни. Я чувствовал вашу поддержку, прислушивался к вашим советам. Мы вместе развивали нашу родную Хмельницкую область и нам удалось многое сделать», – отметил он.

Корнийчук поблагодарил жителей области, депутатский корпус областного совета, руководителей районов и городов, объединенных общин, бизнес сообщество, общественных деятелей и сотрудников областной администрации за плодотворное сотрудничество.

«Я иду с должности, но не ухожу из политической жизни и мы с вами вместе сделаем еще много для поступательного развития нашего государства. Преемнику желаю, прежде всего, работать на благо Хмельницкой области», – подчеркнул он.

Напомним, Президент Петр Порошенко назначил Корнийчука головой Хмельницкой ОГА в апреле 2016 года.