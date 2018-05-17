также в разделеПолитика
В РФ завели дело против судей КСУ 85
Глава Хмельницкой ОГА подал в отставку 72
В НАТО осудили открытие Крымского моста 61
Президент отозвал законопроект о лишении гражданства за участие в «выборах» в Крыму 90
Передумали: Рада снова отложила вопрос обновления ЦИКа 58
Голодовка Сенцова: Порошенко призвал мир усилить давление на Кремль 84
США отреагировали на открытие Керченского моста 105
ПАСЕ ввела санкции против Аграмунта и бывшего докладчика по Украине 292
Чтобы дожать Россию: Порошенко рассказал о целях встречи с Макроном и Меркель 78
Луценко хочет привлечь к ответственности нардепа Дунаева 55
Порошенко: Керченский мост понадобится оккупантам, когда они будут покидать Крым 93
Савченко требует, чтобы ее возили из СИЗО в Раду и к избирателям 56
Савченко требует госохрану для своих родных 40
В Кремле грозят «ответными мерами» на обыски СБУ в российских СМИ 89
В Госдепе опровергли расширение полномочий Волкера 48
Порошенко предлагает странам ЕС взять шефство над городами Донбасса 42
Нимченко объяснил, почему власть под любым предлогом отвергает стратегию «сшивания страны» Медведчука 92
В Кремле не стали комментировать вероятную отставку Суркова 39

Украина не сможет вернуть уже захваченную Российской Федерацией территорию. Об этом в ходе визита на Донбасс заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

В частности, Волкер заявил, что поставки Украине летального оружия будут способствовать достижению мира, сообщает РБК-Украина.

«Если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением для новых наступлений. А поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокой цены», - отметил он.

По его словам, ценой могут быть новые санкции против России.

Он также отметил, что США надеются на согласие РФ на миротворческую миссию ООН, чтобы положить конец войне. «Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна. Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла, и будет расти еще больше», - добавил Волкер.  

Напомним, ранее бывший посол США и специалист по Украине и России в Вашингтоне Стивен Пайфер заявил, что силами украинской армии прекратить войну на Донбассе не удастся.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

105
Теги