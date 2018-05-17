Украина не сможет вернуть уже захваченную Российской Федерацией территорию. Об этом в ходе визита на Донбасс заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

В частности, Волкер заявил, что поставки Украине летального оружия будут способствовать достижению мира, сообщает РБК-Украина.

«Если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением для новых наступлений. А поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокой цены», - отметил он.

По его словам, ценой могут быть новые санкции против России.

Он также отметил, что США надеются на согласие РФ на миротворческую миссию ООН, чтобы положить конец войне. «Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна. Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла, и будет расти еще больше», - добавил Волкер.

Напомним, ранее бывший посол США и специалист по Украине и России в Вашингтоне Стивен Пайфер заявил, что силами украинской армии прекратить войну на Донбассе не удастся.