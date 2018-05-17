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Бывший командующий Внутренних войск Станислав Шуляк утверждает, что в феврале 2014 года протестующие подготовили силовую группу в 2 тысячи человек и несколько групп бронетехники для штурма резиденции «Межигорье».

Об этом он заявил в четверг на допросе по видеосвязи по делу о госизмене Виктора Януковича, сообщает «Украинская правда».

По его словам, в феврале 2014-го он получил информацию, что эти бронегруппы сосредоточены в 95-й бригаде в Житомирской области и в 169-м учебном центре «Десна» в Черниговском регионе.

Шуляк говорит, что это стало возможно благодаря переходу на сторону протестующих некоторых командиров военных частей.

Кроме того, по словам экс-командующего, для штурма «Межигорья» протестующие собрали около 2 тысяч своих представителей.

Он рассказал, что в ночь с 21 на 22 февраля участники акции протеста предупредили военных, охраняющих резиденцию, что если те не уйдут до 2 ночи, то будет предпринят штурм «Межигорья».

По его словам, после этого, ближе к 6 утра, стало известно, что Янукович покинул резиденцию, «для того чтобы не провоцировать вооруженный конфликт».

Также, говорит Шуляк, была снята охрана «Межигорья» подразделениями МВД, остались только представители Управления госохраны.

Давая показания по видеосвязи из оккупированного Россией Крыма, Шуляк сообщил, что сам он живет сейчас в России, где периодически встречается с Януковичем.

Напомним, Нардеп Михаил Добкин  во время допроса в Оболонском суде Киева заявил, что в ночь с 21 на 22 февраля 2014 бывший президент дважды общался по телефону с лидером «Правого сектора» Дмитрием Ярошом по «захвату» «Межигорья».
ForUm

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