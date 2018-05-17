Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства о перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области, в которой погибли 5 правоохранителей. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Так, Главным следственным управлением ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению:

- начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в г. Киеве в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. П. 1, 5 ст. 115 УК Украины;

- заместителя начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 п. П. 1, 5 ст. 115, ст. 366-1 УК Украины;

- старшего инспектора отдела управления Корпуса оперативно-внезапной действия ГУ Нацполиции в Киеве в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 5 ч. 2 ст. 15 УК Украины,

- начальника управления оперативной службы ГУ Нацполиции Киеве и начальника отдела УОС ГУ Нацполиции Киева в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что начальник управления уголовного розыска 04.12.2016 в период с 03:00 до 04:50, находясь в селе Княжичи Броварского района Киевской области, в том числе и по ул. Шептицкого (Корнейчука), при пособничестве указанных правоохранителей, осознавая последствия таких действий в виде причинения им телесных повреждений или смерти также обеспечили применение и непосредственно применили огнестрельное оружие в отношении людей на поражение, повлекшее смерть четырех сотрудников Национальной полиции Украины, повреждение служебных автомобилей, иного имущества полиции, чем нанесен материальный ущерб на общую сумму более 3,2 млн грн.

В порядке ст. 290 УПК Украины 15.05.2018 подозреваемым, защитникам, потерпевшим и их представителям сообщено о завершении досудебного расследования и открыто материалы досудебного расследования для ознакомления.

Как известно, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первым стрельбу в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.

В ноябре суд постановил восстановить на службе в полиции в должности командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области с 01.02.2017 одного из фигурантов дела.