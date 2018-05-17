также в разделеОбщество
Шуляк: «Миротворцы» РФ планировались на всей территории Украины 5
Грымчак пояснил слова Волкера о невозможности вернуть Донбасс 28
Шуляк: Майдановцы хотели на броневиках штурмовать «Межигорье» 15
Порошенко проверил ход строительства дороги на Днепропетровщие 18
На вооружение Нацгвардии приняли американские гранатометы 38
ГПУ завершила расследование дела о перестрелке в Княжичах 28
На Закарпатье – вспышка кори: заболели 49 учеников одной школы 17
На Буковине автобус влетел в кювет, травмированы 6 пассажиров 21
СБУ пресекла распространение календарей с «российским» Крымом 22
Вышинский признал наличие российского гражданства 69
Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс 200 тонн гумпомощи 18
Минздрав до сих пор не знает, чем отравились дети в Черкассах 24
Шуляк заявляет, что во время Майдана отдавал приказ стрелять на поражение 129
Оксана Марченко опубликовала в Instagram редкие семейные снимки 160
СБУ установила личности боевиков, пытавших украинских пленных 44
Суд заблокировал конкурс по отбору членов НКРЭКУ 45
Рада приняла закон о трансплантации органов 321
В Украине объявлено штормовое предупреждение 63

Херсонский городской суд арестовал на два месяца без права залога руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно решению суда, Вышинский будет находиться под стражей до 13 июля. Защита намерена подать апелляцию.

Адвокаты просили избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом, например, круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Судья объяснил решение, что подозреваемый, кроме украинского, имеет еще и российский паспорт и поэтому может скрыться от следствия. Заседание продолжалось пять с половиной часов.

Как сообщал ForUm, утром 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги