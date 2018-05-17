Херсонский городской суд арестовал на два месяца без права залога руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно решению суда, Вышинский будет находиться под стражей до 13 июля. Защита намерена подать апелляцию.

Адвокаты просили избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом, например, круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Судья объяснил решение, что подозреваемый, кроме украинского, имеет еще и российский паспорт и поэтому может скрыться от следствия. Заседание продолжалось пять с половиной часов.

Как сообщал ForUm, утром 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.