также в разделеОбщество
Шуляк: «Миротворцы» РФ планировались на всей территории Украины 7
Грымчак пояснил слова Волкера о невозможности вернуть Донбасс 29
Суд арестовал руководителя РИА Новости Украина 20
Шуляк: Майдановцы хотели на броневиках штурмовать «Межигорье» 15
Порошенко проверил ход строительства дороги на Днепропетровщие 18
ГПУ завершила расследование дела о перестрелке в Княжичах 29
На Закарпатье – вспышка кори: заболели 49 учеников одной школы 17
На Буковине автобус влетел в кювет, травмированы 6 пассажиров 21
СБУ пресекла распространение календарей с «российским» Крымом 22
Вышинский признал наличие российского гражданства 69
Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс 200 тонн гумпомощи 18
Минздрав до сих пор не знает, чем отравились дети в Черкассах 24
Шуляк заявляет, что во время Майдана отдавал приказ стрелять на поражение 129
Оксана Марченко опубликовала в Instagram редкие семейные снимки 160
СБУ установила личности боевиков, пытавших украинских пленных 44
Суд заблокировал конкурс по отбору членов НКРЭКУ 45
Рада приняла закон о трансплантации органов 321
В Украине объявлено штормовое предупреждение 63

На вооружение Национальной гвардии приняты первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов PSRL-1 производства США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Согласно Стратегии развития МВД, Нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов PSRL-1 производства США», – написал он.

По словам министра, 40-миллиметровый комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году и является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы – 800 м, совместим со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола – 1000 выстрелов.

Аваков подчеркнул, что при производстве комплекса используются современные материалы, что позволяет уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить ресурс боеспособности, при сохранении эффективной архитектуры прототипа.

«Государственным научно-исследовательским институтом МВД разработана программа обучения особого состава и методика эксплуатации нового оружия. На военных учениях бойцы НГУ высоко оценили эффективность нового комплекса. Сегодня новое мощное современное оружие встало на защиту Украины! Крепчаем», – подчеркнул министр.

Напомним, ранее ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже имеют летальное вооружение из США. Толер отметил, что речь идет о гранатометах, которые точно были у бойцов «Азова» уже в июле 2017 года.

Позже пресс-служба полка «Азов» удалила со своего сайта ранее доступные материалы о пристрелке бойцами этого подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.

По данным СМИ, принятый Конгрессом США закон о выделении Украине военной помощи на 621 миллион долларов не касается «Азова». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги