На вооружение Национальной гвардии приняты первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов PSRL-1 производства США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Согласно Стратегии развития МВД, Нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов PSRL-1 производства США», – написал он.

По словам министра, 40-миллиметровый комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году и является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы – 800 м, совместим со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола – 1000 выстрелов.

Аваков подчеркнул, что при производстве комплекса используются современные материалы, что позволяет уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить ресурс боеспособности, при сохранении эффективной архитектуры прототипа.

«Государственным научно-исследовательским институтом МВД разработана программа обучения особого состава и методика эксплуатации нового оружия. На военных учениях бойцы НГУ высоко оценили эффективность нового комплекса. Сегодня новое мощное современное оружие встало на защиту Украины! Крепчаем», – подчеркнул министр.

Напомним, ранее ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже имеют летальное вооружение из США. Толер отметил, что речь идет о гранатометах, которые точно были у бойцов «Азова» уже в июле 2017 года.

Позже пресс-служба полка «Азов» удалила со своего сайта ранее доступные материалы о пристрелке бойцами этого подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.

По данным СМИ, принятый Конгрессом США закон о выделении Украине военной помощи на 621 миллион долларов не касается «Азова».