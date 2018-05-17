Бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк заявляет, что экс-президент Виктор Янукович просил Россию о «миротворческой миссии».

Об этом шла речь в обращении, которое 1 марта 2014 года отправили российскому руководству, заявил он во время дачи показаний по видеосвязи Оболонскому райсуду Киева, сообщает «Украинская правда».

Шуляк называет обращение к России аналогичным обращениям от 22 февраля к странам-гарантам выполнения соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса от 21 февраля.

«1 марта во время встречи с президентом я ознакомился с текстом этих писем, направленных в Польшу, Германию и Францию», – заявил экс-глава ВВ Украины.

«Утром 1 марта был звонок от помощника президента – имя затрудняюсь сказать, знаю в лицо, – что президент назначает мне встречу. Я прибыл, он приехал за мной… и мы поехали на встречу. Где точно проходила встреча – сказать не смогу, но в пределах городской черты», – заявил он.

Шуляк рассказал, что Янукович показал ему копии писем и советовался «о возможности использования Вооруженных сил РФ в миротворческой миссии на территории Украины».

По его словам, Янукович «изложил, что реакции никакой от стран-гарантов не поступало – и рассматривается вопрос возможности обращения к РФ с аналогичной просьбой, (как) в письмах, которые были отправлены странам-гарантам».

Шуляк утверждает, что экс-президент просил принять меры – «вплоть до привлечения их вооруженных сил в виде миротворческой миссии на территории Украины для соблюдения и выполнения того соглашения, под которым они поставили свои подписи». Эти обращения основывались на их участии в подписании соглашения с украинской оппозицией.

По словам Шуляка, одним из пунктов было требование вмешательства Польши, Германии и Франции, «чтобы не допустить кровопролития между теми, кто захватил власть, и теми, кто с этим не согласился», чтобы помочь сторонам «остыть и сесть за стол переговоров»

«Поскольку никакой реакции не поступило, с аналогичной просьбой – но только на основании Договоре о дружбе и сотрудничестве от 1997 года – рассматривалась возможность обращения к Российской Федерации», – заявил Шуляк.

По его словам, речь шла о «возможности обратиться» к РФ с предложением о начале консультаций – и, что показательно, «с аналогичным обращением 27 февраля МИД Украины обратилось к МИД РФ».

Янукович же якобы просил не только о «полицейской миротворческой миссии», но и о гуманитарной помощи и информировании общественности об «истинном положении вещей».

«Одним из пунктов было обращение за помощью в информировании мирового сообщества», – заявил Шуляк и добавил, что постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев подавал не соответствующую действительности информацию – и страны ЕС принимали решение о «поддержке переворота» на основании недостоверной информации.

Поэтому Янукович просил Путина «информировать Совет безопасности ООН о том, что в Украине произошел государственный переворот», что и сделала представитель РФ.

«Над текстом обращения работала группа людей. Я дал информацию… Подписанный текст, уже готовый – я видел и читал. И видел, как он был запечатан – и полковник Павленко отбыл, чтобы отправить его по указанному адресу», – сказал Шуляк.

Он также рассказал, что посоветовал Януковичу: «Внимательно прочитав Договор о дружбе и сотрудничестве, я был согласен, что обращение было единственным способом спасти страну от сползания к гражданской войне. Юридическая основа обращения к РФ была… Это был единственный вариант выхода из ситуации».

Шуляк рассказал, что после разговора с Януковичем поговорил по телефону с бывшим уже начальником Генштаба Юрием Ильиным – и тот тоже поддержал формат проведения «миротворческих миссий».

Они советовались на случай начала консультаций, но «консультации по этому вопросу не начинались», утверждает Шуляк.

Он подтвердил, что текст приобщенного к делу обращения Януковича к Путину «с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка и защиты населения Украины», отправленного 1 марта из Ростова-на-Дону, «полностью совпадает с текстом», который он тогда видел.

По словам Шуляка, речь шла именно о «международной миротворческой операции на территории Украины с целью восстановления конституционного порядка, защиты населения, оказания гуманитарной помощи, ликвидации техногенной и других возможных катастроф».

Отметим, что Шуляк выехал из Украины в Россию в ночь на 27 февраля 2014 года – и уже 28 февраля приехал в Ростов-на-Дону, где находился Янукович.

Как известно, 17 января 2017 года генпрокурор заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. Позже СМИ опубликовали копию письма.

На заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года постоянный представитель России Виталий Чуркин продемонстрировал документ, который мог быть обращением Януковича к Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ в связи с событиями на Майдане.

25 ноября 2016 года Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что бывший Янукович обращался к Путину с просьбой о введении в Украину российских войск.

В марте 2018 года Янукович заявил, что в своем обращении к Путину просил рассмотреть возможность ввести в Крым «полицейскую миротворческую миссию».