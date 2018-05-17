Сегодня, 16 мая, около 9:00 террористы обстреляли центр Светлодарска, один из снарядов попал во двор местной школы, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным главка, в классах в это время находились 387 детей и 46 сотрудников заведения. Немедленно все были эвакуированы.

В результате обстрела в учебном заведении выбиты около 30 окон. Кроме того, был ранен 43-летний мужчина, который проходил мимо школы. Также была повреждена его машина.

Сейчас полицейские взяли под охрану заведение, в населенный пункт направлены дополнительные силы полиции. Наряды объезжают город с целью выявления новых повреждений и оказания помощи населению.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

После завершения первоочередных следственных действий факт получит правовую оценку.